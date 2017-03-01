Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 1 марта большинством голосов во втором чтении поддержало повышение предельной платы родителей за детские сады с 10% до 20%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Депутаты от «Справедливой России» предложили поправку, согласно которой эта цифра фиксируется на нынешнем уровне в 10%, но она была отклонена.

Напомним, документ в парламент внес губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Согласно законопроекту, теперь у Смольного будет возможность брать с родителей не по 10% (около 900 рублей) от средств на содержание одного ребенка в детском саду, а по 20%. При этом представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков подчеркивал, что у комитета по образованию нет намерения повышать фактическую плату именно в 2017 году.

Противники этой нормы считают этот законопроект скрытым повышением сборов с родителей, которые в реальности теперь можно увеличить в любой момент.

Заметим, парламентская комиссия по образованию, культуре и науке этот документ поддержала большинством голосов: 7 депутатов «Единой России» высказались за, все трое оппозиционеров голосовали против. На этапе рассмотрения проекта в первом чтении среди единороссов резко против выступил лишь депутат Андрей Васильев. Парламент тогда отказался голосовать поименно.