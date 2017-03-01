Москва, 1 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Совфед ратифицировал Четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Протокол ратифицирован восемью государствами и подписан еще десятью, в том числе Россией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совфед

Документ содержит как технические, так и содержательные дополнения к Европейской конвенции о выдаче преступников от 1957 года для адаптации ее положений в соответствии со сложившейся практикой и достигнутым уровнем международного сотрудничества в области выдачи.

Протокол подписан 24 февраля 2015 года в г. Страсбурге и предусматривает внесение изменений в ряд положений Конвенции для ее адаптации к современным требованиям при осуществлении международного сотрудничества в сфере выдачи лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора.

В частности, определяются сроки истечения давности, порядок оформления запросов и сопроводительных документов, порядок транзита и последующей выдачи в третье государство.

При ратификации предлагается сформулировать ряд оговорок, в частности, Россия оставляет право резервировать позицию относительно невыдачи по срокам давности, поскольку это предполагает законодательство.