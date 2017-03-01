Москва, 1 марта, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента (АП), и подтвердил источник в партии.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия Учение едино, оно непобедимо

По их словам, политик проводит консультации с представителями АП о выдвижении от партии альтернативного кандидата.

«Геннадий Зюганов консультируется с внутриполитическим блоком Кремля с целью выдвинуть компромиссную фигуру от партии, — говорится в сообщении. — По словам источников в партии, лидеру коммунистов было предложено сформировать своего рода шорт-лист из 3-х кандидатов».

Глава КПРФ, как отметили собеседники, желает остаться в истории партии как кандидат, получивший максимум голосов на президентских выборах. Речь идет о кампании 2012 года, когда по итогам голосования Зюганов стал вторым после Владимира Путина с 17% голосов.

Отмечается, что сам Зюганов отказался комментировать тему выдвижения на следующих выборах.