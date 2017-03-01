Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Городской парламент Санкт-Петербурга 1 марта в третьем чтении принял закон о переименовании муниципалитета «Парнас» на севере города в МО «Сергиевское», передает корреспондент ИА REGNUM.

Http://мопарнас.рф/ Герб МО «Парнас» в Петербурге

C этой инициативой в парламент обратились муниципальные депутаты, которые заявили, что около 10−15% местных жителей не хотят больше ассоциироваться ни с расположенной в этом же районе промзоной Парнас, ни с одноименным колбасным заводом, ни с оппозиционной партией «Парнас».

Необходимость именоваться «Сергиевским» — в честь православного святого Сергия Радонежского — глава МО Алексей Черезов объяснил тем, что основатель Петербурга Петр I в свое время прятался от стрельцов в Троице-Сергиевой лавре под Москвой. А спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров добавил, что св. Сергий имеет отношение к душе и сердцу каждого православного христианина.

Между тем, по словам краеведов и специалистов по топонимике, Сергий Радонежский никак не связан с территорией на севере Петербурга, которая, находясь на возвышении, со времен императорской России именовалась Парнасом, по названию «горы поэтов». Даже в гербе муниципалитета обыгрывается именно это название.

Депутат Заксобрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев предположил, что необходимо внести поправки в закон о муниципальных наименованиях, чтобы привязать их к географии или истории конкретной местности, дабы не допустить произвольных решений, мотивированных сиюминутной политической конъюнктурой.

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