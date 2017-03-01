Калуга, 1 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Скульптурная композиция, посвященная фронтовым хирургам, появится в канун Дня Победы в сквере при Больнице скорой медицинской помощи имени Шевченко в Калуге. Памятник планируют построить за счет средств благотворителей. Об этом 1 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Фото министерства здравоохранения Калужской области Макет скульптурной композиции фронтовым хирургам

Инициатива увековечить ратный труд фронтовых хирургов принадлежит коллективу больницы, а сбором средств на памятник занялся Калужский благотворительный фонд «Возрождение». Предполагаемая стоимость будущей композиции порядка 3,5 миллиона рублей.

Отметим, что более 30 лет назад в Калуге был также открыт памятник младшим медицинским работникам. В настоящее время он является единственным монументом в России, установленным в память о фронтовых медсестрах, фельдшерах и санитарах. За памятником ухаживают будущие медики — студенты Калужского медицинского колледжа.