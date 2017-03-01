Москва, 1 марта, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Так, в той или иной степени враждебными отношения между двумя странами назвали 70% жителей России и 89% жителей Украины. При этом 26% российских граждан считают российско-украинские отношения на данный момент скорее нейтральными. На Украине такого мнения придерживается 8% населения. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» в двух странах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

Доли респондентов, которые видят взаимоотношения России и Украины как дружественные, практически совпали в обеих странах — 4% в России и 3% на Украине.

По мнению большинства опрошенных, в 2016 году отношения между Россией и Украиной продолжили ухудшаться — так думают 78% граждан Украины и 47% граждан РФ. Более того, четверть российских граждан (26%) и четверо из десяти украинцев (39%) полагают, что и в 2017 году отношения между странами продолжат ухудшаться.

Оптимистов среди участников опроса выявлено гораздо меньше. Так, только 2% граждан Украины и 7% граждан РФ считают, что за прошедший год отношения между странами улучшились.

Таким образом, можно говорить о том, что жители обеих стран признают, что отношения между Россией и Украиной оставляют желать лучшего. И перспектив на скорое улучшение этих отношений, по всей вероятности, не предвидится.

Между тем проблемы в России и на Украине для простых граждан, как и пять лет назад, остаются крайне схожими — бедность населения, рост цен и безработица.

Так, выяснилось, что для жителей России самыми тревожными были и остаются проблемы роста цен (63%), безработицы (45%) и бедности людей в связи с низкими доходами (39%). Жители Украины на первое место в списке наиболее волнующих их проблем поставили бедность (61%), рост цен (51%) и коррупцию (40%).

Пять лет назад куда выше на Украине была обеспокоенность высокой инфляцией (69%) и безработицей (60%), но меньше — проблемой преступности (11%), которая за пять лет усугубилась вдвое. Россию же значительно больше в 2011 году волновала проблема наркомании (30%).

Опросы в России и на Украине проведены в декабре 2016 года. В России в опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое городское население страны. На Украине были опрошены 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех типах городов. Выборка репрезентирует взрослое городское население страны.