Москва, 1 марта, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Россия не должна участвовать в «Евровидении». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил депутат Госдумы Иосиф Кобзон («Единая Россия»).

Albin Olsson Евровидение

«Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в «Евровидении», чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине», — заявил Кобзон.

При этом, по мнению парламентария, запрещать трансляцию не следует — зритель должен сам принять выбор, смотреть конкурс или нет.

«Пусть каждый принимает решение не нажимать кнопку», — отметил Кобзон.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников на «Евровидение» в Киеве и не проводить трансляцию этого мероприятия. «Участие наших артистов в данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»!» — отметил он.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.