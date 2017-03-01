Москва, 1 марта, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В России стартовала очередная экологическая акция «Марафон добрых дел», главная цель которой — вовлечь «максимальное количество» жителей страны в волонтерскую экологическую деятельность. Как и в прошлом году, в рамках акции будут определены 10 самых добрых городов, а также 10 самых добрых школ страны, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

ИА REGNUM 1 марта 2017 г. Чебоксары. Свято-Троицкий мужской монастырь

В прошлом году в акции приняли около 7 тыс. граждан, в этом году еще до старта зарегистрировались более 10 тыс. человек. На данный момент по количеству регистраций лидируют Санкт-Петербург (2700 горожан) и Казань (2500 человек).

Организаторы отмечают, что в России накопилось большое количество экологических проблем как глобального, так и локального характера. И если для системных проблем необходим контроль со стороны органов власти, то для решения местных вопросов «нужно непосредственное участие граждан, их активная позиция и желание сделать окружающую среду чище». В частности, в рамках акции, со слов инициаторов, участники смогут «научиться правильно организовывать масштабные субботники, формировать отряды эко-разведки, взаимодействовать с органами власти и бизнесом в решении экологических проблем, добиваться от управляющих компаний создания инфраструктуры для сбора опасных отходов и подключиться к созданию народной карты пунктов приема вторсырья и банка лучших экологических практик страны».

Как и в прошлом году, в рамках акции будут определены 10 самых добрых городов, а также 10 самых добрых школ страны. Рейтинги составляются «исходя из вовлеченности жителей в экологическую деятельность в рамках акции и количества выполненных добрых дел», говорят организаторы. Напомним, что в 2016 году самыми «добрыми городами» стали Якутск, Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Волгоград, Омск, Чебоксары, Вологда, Новочеркасск, Ульяновск и Екатеринбург. 28 февраля Общественная палата России опубликовала «виртуальный культурный путеводитель по самым добрым городам России».