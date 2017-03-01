Мадрид, 1 марта, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В Испании власти страны назначили сенатора Эдельмиру Баррейру ответственной за увеличение рождаемости, которая находится на рекордно низком уровне, пишет Mirror.

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В обязанности Баррейры будет входить пропаганда по улучшению демографических показателей, как именно это будет происходить — не уточняется. Названа новая должность «секс-царь».

Молодые пары в настоящее время все чаще отказываются от детей: количество бездетных семей выросло с 1977 года в три раза.

В 2015 году уровень смертности впервые превысил уровень рождаемости. Если в этот год в ЕС средний показатель составил 1,58 ребенка на одну женщину, то в Испании — 1,3 ребенка.