Ярославль, 1 марта, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля приняла решение о консолидированном голосовании за Владимира Слепцова при избрании нового мэра Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции «Единая Россия» Павел Дыбин.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Партия имеет большинство в муниципалитете, решение фракции является обязательным для ее членов. Таким образом избрание мэром Владимира Слепцова фактически предрешено.

Заседание муниципалитета состоится 1 марта в 12.00. Должность мэра Ярославля стала вакантна после вступления в законную силу приговора суда избранному в 2012 году Евгению Урлашову. За вымогательство и получение взятки он был осужден на 12,5 лет колонии строгого режима. Владимир Слепцов также участвовал в выборах мэра 2012 года, однако был снят с дистанции: подписи, собранные в поддержку его выдвижения, были признаны избирательной комиссией недостоверными, а «Единая Россия», в праймериз которой Слепцов принимал участие, не выдвинула тогда на выборах своего кандидата. Позднее это решение признал ошибочным председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.