Вашингтон, 1 марта, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Видеозапись, запечатлевшая американского президента Дональда Трампа во время подготовки к его первому выступлению перед Конгрессом США, опубликована в Сети.

Скриншот с видео Трамп репетирует речь Дональд Трамп репетирует

В ролике видно, как Трамп, сидя в лимузине на пути к Капитолию, репетирует речь. Он держит перед собой листы бумаги и эмоционально зачитывает их содержание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Дональд Трамп выступил с программной речью перед Конгрессом США. Глава государства рассказал об основных принципах работы своей администрации, соответствующим его предвыборным обещаниям. В частности, Трамп заявил об отмене реформы здравоохранения, начатой Бараком Обамой, коснулся налоговой реформы, высказал предложения по борьбе с терроризмом и иммиграционной политике.

Президент США отметил также, что намерен «найти новых друзей» за рубежом и налаживать партнёрские отношения с другими государствами.

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