Калуга, 1 марта, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Проблемами подростков Калужской области «на местах» займутся члены молодежного парламента региона, заявил на первом заседании нового созыва парламента председатель законодательного собрания региона Виктор Гриб. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата собрания, новоиспеченным парламентариям пророчат успешную политическую карьеру в будущем.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области Депутаты областного молодежного парламента

«В парламент вас делегировали молодежные советы, вузы, партийные организации. Это говорит о том, что вы уже знаете, с какими проблемами сталкивается молодежь, и готовы подключиться к их решению. Хотелось бы, чтобы вы активно работая на местах, прорабатывали эту проблематику и доносили ее до депутатов Законодательного собрания. Уверен, таким образом мы сможем решить широкий спектр вопросов, помочь молодежи во многих ее начинаниях», — заявил Гриб.

От также напомнил, что за 10 лет существования молодежного парламента, части его представителей удалось занять ряд руководящих постов в регионе. «В свое время предложения наших молодых парламентариев были учтены на федеральном уровне при обсуждении закона «Об образовании», с подачи молодежи был введен запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков. Это важные инициативы, но хотелось бы, чтобы их было больше», — отметил Гриб.

Председателем молодежного парламента была избрана Наталья Фрольцова. Среди своих первоочередных задач она выделила законодательное противодействие распространению «вейпинга» (курение так называемых электронных сигарет, прим. ИА REGNUM), а также работу над патриотическим воспитанием молодежи. Ее заместителями стали Дарья Никеева и Сергей Тропин. Секретарем молодежного парламента избрана Ксения Болдина.

Парламентарии определились с составом счетной комиссии, сформировали комитеты по развитию молодежного парламентаризма, экономической и бюджетной политике, культуре, физической культуре и спорту, социальной политике, а также комиссию по этике, выбрали их руководителей.

В работе первого заседания молодежного парламента также приняли участие первый заместитель председателя законодательного собрания области Виктор Бабурин, председатель совета молодых депутатов и комиссии по молодежной политике Заксобрания Александр Ефремов и депутат Николай Федоров.