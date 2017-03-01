Москва, 1 марта, 2017, 10:29 — ИА Регнум. На рынке не происходит значимых событий, что обусловило стабильность цен. Brent упорно продолжает игнорировать данные из США. Впрочем, это локальный фактор, который на данный момент не имеет большого значения для рынка «чёрного золота», считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Clker-Free-Vector-Images Нефть

«Выхода цен из диапазона в среднесрочной перспективе не предвидится, если ОПЕК не придет на рынок с новой порцией вербальных интервенций, чтобы расшевелить нефть. На этом фоне Brent может уделить большее внимание динамике доллара, который на этой неделе имеет шансы на успех. Если рынок получит от Трампа долгожданные детали плана налоговой реформы, а в ходе выступления Йеллен 3 марта подтвердит курс на скорое ужесточение политики, американская валюта может заметно прибавить в цене», — пояснил Салас.

Читайте также: «Нефть не в силах преодолеть $57»

«Быкам» по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57. При этом, если USD действительно почувствует более твердую почву под ногами, Brent может двинуться в направлении отметки 55, на подходе к которой цены дважды встречали покупателей в середине февраля», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть стабильна»

Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть слабо поднимаются 1 марта в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю. Стоимость нефти марки Brent увеличилась на $0,11 (0,19%) — до $56,62 за баррель. Цена на нефть WTI поднялась к этому времени на $0,05 (0,09%) — до $54,06 за баррель.