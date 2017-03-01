Во Франции на торги выставят карту «Таинственного острова»
Париж, 1 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Карта таинственного острова, нарисованная известным французским фантастом Жюлем Верном, будет выставлена 1 марта на продажу на аукционе Друо, сообщает Europe1.
Этот лот, который является синонимом приключений для многих поколений читателей, станет гвоздем торгов. Рисунок размером 21 на 31 см оснащен пометками с указанием мест на английском языке и может оценивается в €100 — €150 тыс.
Помимо рисунка, так и названного «Таинственный остров», на торги будут выставлены и другие предметы, относящиеся к миру Жюля Верна. В общей сложности желающие смогут приобрести до 166 предметов, прежде принадлежавших Эрику Вейссенбергу, одному из самых крупных коллекционеров связанных с автором «Двадцати лье под водой» предметов.
Среди них фотографии, личные письма, гравюры и картины. Одной из них является фотография автора, датированная 1856 годом, когда ему было 28 лет.
Также желающим предлагается первое иллюстрированное издание «Пяти недель на воздушном шаре» — первого романа Жюль Верна, посвященного молодому читателю.
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