Париж, 1 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Карта таинственного острова, нарисованная известным французским фантастом Жюлем Верном, будет выставлена 1 марта на продажу на аукционе Друо, сообщает Europe1.

Таинственный остров. Жюль Верн. Иллюстрация из книги

Этот лот, который является синонимом приключений для многих поколений читателей, станет гвоздем торгов. Рисунок размером 21 на 31 см оснащен пометками с указанием мест на английском языке и может оценивается в €100 — €150 тыс.

Помимо рисунка, так и названного «Таинственный остров», на торги будут выставлены и другие предметы, относящиеся к миру Жюля Верна. В общей сложности желающие смогут приобрести до 166 предметов, прежде принадлежавших Эрику Вейссенбергу, одному из самых крупных коллекционеров связанных с автором «Двадцати лье под водой» предметов.

Среди них фотографии, личные письма, гравюры и картины. Одной из них является фотография автора, датированная 1856 годом, когда ему было 28 лет.

Также желающим предлагается первое иллюстрированное издание «Пяти недель на воздушном шаре» — первого романа Жюль Верна, посвященного молодому читателю.

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