Ярославль, 1 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Кандидатам в мэры Ярославля дадут 10 минут на выступление перед депутатами, а сами депутаты могут выступить с обоснованием своей позиции, почему нравится тот или иной кандидат, не более 3 минут. Комиссия муниципалитета Ярославля по городскому самоуправлению, законности и правопорядку определила регламент заседания, на котором изберут нового мэра города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля.

City-yaroslavl.ru Заседание муниципалитета Ярославля

Сначала председатель комиссии по законности расскажет депутатам о кандидатах, прошедших конкурсный отбор. Затем сами кандидаты выступят в алфавитном порядке и ответят на вопросы депутатов. Регламент выступления — не более 10 минут. По окончании выступления всех кандидатов и ответов на вопросы будет проведено их обсуждение. Регламент выступлений — не более 3 минут.

Затем начнется голосование. Оно пройдет необычно — без использования электронной системы. За каждого кандидата (опять же в алфавитном порядке) депутаты будут голосовать поднятием рук. При этом каждый раз будет фиксироваться, кто из депутатов уже отдал голос, так как депутат вправе голосовать только за одного из представленных кандидатов.

Избранным признается кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов муниципалитета (всего депутатов 38). Эксперты отмечают, что такой порядок голосования выгоден, прежде всего, действующему и.о. мэра Ярославля Владимиру Слепцову, так как скрыть результаты голосования невозможно. Абсолютное большинство депутатов уже заявило о поддержке Слепцова.