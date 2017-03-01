Красноярск, 1 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Подготовка к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске проходит успешно, все объекты будут сданы в срок. Об этом, как передает FlashSiberia, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании у главы государства Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Могу вас заверить, что никаких угроз здесь нет, все объекты будут сданы в срок, это май-середина следующего года, — сказал Мутко. — Мы все объекты хотим сдать и, конечно же, провести все тестовые спортивные события, которые нам необходимы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Всемирной Универсиаде-2019 года в Красноярске сообщил, что вложенные государством в Универсиаду в Казани (2013 год) и в Олимпиаду в Сочи (2014 год) средства приносят отдачу.

«Все вложенные государством средства, все, что было сделано, приносит отдачу», — сказал глава государства.

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