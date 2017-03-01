Киев, 1 марта, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Киев двадцать раз за сутки обстрелял позиции Народной милиции ЛНР, нарушив «режим тишины», передает 1 марта Луганский информационный центр со ссылкой на министерство обороны ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Режим тишины

От обстрелов пострадали девять населенных пунктов: Алмазная, пгт Донецкий, села Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, Марьевка, Калиновка, Молодежное, Калиново.

Украинские силовики вели огонь как из стрелкового оружия, так и из БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов СПГ и АГС.

Напомним, что Киев регулярно нарушает условия мирного урегулирования конфликта, прописанные в Минских соглашениях. К таким условиям относится соблюдение режима прекращения огня, отвод боевой техники от линий фронта, а также начало диалога с Донбассом о восстановлении социально-экономических связей.