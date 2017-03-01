Пекин, 1 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд Шэньчжэня приговорил бывшего исполнительного директора China Travel Service (Holdings) Hong Kong Ltd. Ван Шуайтина к 16 годам тюрьмы и крупному штрафу за неоднократное получение взяток, хищение государственных средств и уклонение от уплаты налогов.

George Hodan Суд

Суд признал бывшего бизнесмена виновным, помимо тюремного срока Ван Шуайтину предстоит выплатить штраф в размере 1,2 млн юаней. Все имущество, нажитое нечестным трудом, будет конфисковано в пользу государства, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе следствия было установлено, что Ван Шуайтин, занимая различные должности в период с 2003 по 2013 гг., получил взятки на общую сумму в 40 млн юаней.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Бывший бизнесмен сообщил, что не собирается обжаловать приговор в суде.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Народный суд средней ступени г. Наньчан рассмотрел дело бывшего главы крупнейшей китайской нефтегазовой корпорации Sinopec Вана Тяньпу. Суд признал экс-бизнесмена виновным и приговорил Вана Тяньпу в 15 годам и 6 месяцам заключения. Кроме того, бывшему бизнесмену предстоит выплатить штраф в размере 3,2 млн юаней.