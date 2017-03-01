Москва, 1 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Рубль оказался под давлением. Как и предполагалось, цены на нефть начали снижение. К тому же в России завершился налоговый период. Все это не идет на пользу российской валюте, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 1 марта, рубль может продолжить снижение. У нефти нет достаточно оснований для роста. Даже слухи о том, что Саудовская Аравия хочет роста цен на нефть до 60 долларов в 2017 году не поддержали энергоноситель. К тому же 1 марта выйдут данные по запасам в США. Если будет зафиксирован рост, движение к нижней границе диапазона 53,70 — 57,25 по Brent продолжится», — пояснила Рогова.

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«Надежды на потепление отношений между РФ и США постепенно угасают. А это значит, что рубль утрачивает еще один фактор поддержки. Кроме того, рынок закладывается на более раннее повышение ставки ФРС США. А это фактор в пользу доллара. Таким образом, шансы на возврат пары USD/RUB в район уровня 58,50 — 58,60 сохраняются», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро, они растут второй день подряд. Доллар вырос на 2,56 копейки и составил 57,9627 рубля. Евро прибавил 13,14 копейки и подорожал до 61,3883 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, составила 59,5042 рубля, она выросла на 7,32 копейки.