Красноярск, 1 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Никакой государственной поддержки допинга в Российской Федерации никогда не было и нет. Об этом, как передает RT, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по подготовке к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотел бы сказать о чистоте спорта, имея в виду антидопинговые программы <…>, — сказал президент РФ. — Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга».

Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) и антидопинговое агентство WADA так и не предоставили внятных доказательств якобы существования в России «государственной допинговой системы», о чем сообщали ранее.

Тем не менее, ряд спортсменов РФ подвергся необоснованным санкциям со стороны WADA, МОК и международных спортивных федераций. Значительная часть российских спортсменов не смогла принять участие в XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Читайте также: Медведев назвал Макларена лицом «с неясным политическим статусом»

Читайте также: Глава UKAD о российской олимпийской сборной: Отстранить в полном составе