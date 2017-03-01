Чебоксары, 1 марта, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Первый день весны в Чувашии выдался солнечным и холодным. Несмотря на неохотно тающий снег и метровые сугробы, весна ощущается: на Волге началась подвижка льда, всё звонче и активнее птичье многоголосье, солнечных дней становится больше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Зима в Чебоксарах

На Волге в Чебоксарах идёт своя, особая жизнь. С первыми лучами солнца сюда стекаются рыбаки, окунаются в прорубь «моржи», самые волевые лыжники пересекают реку, по набережной покатывается звон колоколов, и спешат в близлежащие храмы прихожане. Иногда царящую здесь тишину нарушает шум снегоходов. И если в Чебоксарах волжский лёд ещё силён и крепок, то ниже Чебоксарской ГЭС произошло вскрытие: река освобождается от ледяных оков.

Между тем, энергетики прогнозируют, что в этом году половодье будет достаточно высоким, в отличие от прошлых лет, что связано с превышением снегозапасов. По последним данным Чебоксарской ГЭС, запасы воды в снежном покрове превышали норму как в бассейне Чебоксарского водохранилища (на 20%), так и вышерасположенных Рыбинского (на 33%) и Горьковского (на 27%). Как правило, в марте процесс снегонакопления продолжается.

Что касается погоды, то переход с минусовой температуры до плюсовой синоптики обещают 5 марта, после прогнозируемых 3−4 марта осадков: весеннее настроение начнет создавать южный антициклон, говорит синоптик-любитель Владимир Михайлов. В дневные часы воздух прогреется до +5 градусов тепла — такая температура воздуха обычно бывает в начале апреля.