Берлин, 1 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сократила разрыв от партии ХДС/ХCC, которую возглавляет канцлер Ангела Меркель, за последнюю неделю с 3% до 2%, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По данным опроса, проведенного институтом Forsa, за семь месяцев до выборов поддержка ХДС/ХСС упала до 33%. В то же самое время СДПГ пользуется популярностью у 31% избирателей.

Некоторые другие опросы, в частности, проведенный институтом Emnid, еще более пессимистичны в оценках способности ХДС/ХСС победить на выборах. По их данным, СДПГ набирает больше голосов избирателей.

По информации Forsa, после выборов Германию ожидает большая коалиция СДПГ и ХДС/ХCC, другие варианты маловероятны, так как менее крупные партии не набирают достаточного количества голосов для формирования коалиции с победившей партией.

Напомним, выборы в Бундестаг Германии пройдут в сентябре 2017 года, действующий канцлер Ангела Меркель заявила, что будет выдвигаться на пост лидера страны уже в четвертый раз.

Популярность партии Меркель несколько ослабла после роста миграционных потоков в страну, а также ряда громких террористических актов.