Оренбург, 1 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в региональный сегмент федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, включено 264 человека, в том числе 142 ребенка. Отмечено 16 категорий заболеваний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

По данным ведомства, все больные, страдающие орфанными заболеваниями и нуждающиеся в лечении, обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания в полном объеме за счет средств областного и федерального бюджетов. В 2016 году на обеспечение таких пациентов затрачено денежных средств на общую сумму 227,7 млн рублей.

Добавим, к орфанным заболеваниям относятся болезни, чаще всего генетические, встречающиеся с частотой не более 10 случаев на 100 тыс. населения