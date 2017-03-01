Краснодар, 1 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. После победы в 1/16 финала Лиги Европы на своем поле над турецким «Фенербахче» ФК «Краснодар» не смог провести успешную игру с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч четвертьфинала Кубка России, который состоялся накануне в кубанской столице, главный тренер команды «горожан» Игорь Шалимов назвал провальным. Слова Шалимова ИА REGNUM привели в пресс-службе клуба 1 марта.

Кадр с пресс-конференции fckrasnodar.ru Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов

«Катастрофа! Вот, в принципе, и весь комментарий», — сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой желто-зеленых.

«Как матч складывался, как мы повели 3:0… Потом не забили пенальти в конце игры… Но надо разобраться, потому что не первый раз у нас такая ситуация. Мы повели с Оренбургом у себя дома на десятой минуте 2:0, потом проигрывали 3:2, героически вырывали. Здесь еще хуже ситуация, смешнее, потому что при такой игре мы умудрились пропустить три мяча…» — поделился Шалимов.

Главный тренер «Краснодара» отметил, что надо проанализировать всю игру, понять, что произошло: где ошибся тренерский штаб, где игроки.

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В четвертьфинале Кубка России «Урал» победил «Краснодар»

«На соперника мы настроились. Но по ходу игры расслабились, просто развалились. Тяжелый момент, тяжелый удар. Все складывалось для нас замечательно до игры. Но как сложилось, так сложилось. Будем идти вперед, надо восстановиться. У нас впереди «Спартак», — заключил Игорь Шалимов.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между «Краснодаром» и «Уралом» должен был состояться в Екатеринбурге, но поле домашнего стадиона «Урала» РФС признало непригодным для футбольной баталии. 28 февраля игра ¼ финала Кубка России прошла в кубанской столице. «Горожане», ведя по ходу матча 3:0 в итоге проиграли в серии пенальти. В итоге счет: «Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» 3:3 (1:3), по пенальти 4:3.

Добавим, что для «Краснодара» это был 27-й матч в рамках Кубка России. В ¼ финала Кубка России клуб играл в четвертый раз за время своего существования и второй не смог преодолеть данную стадию. «Краснодар» лишь второй раз в клубной истории принял участие в серии послематчевых пенальти и оба раза потерпел в ней поражение. Любопытно, что соперники в послематчевых перестрелках в обеих играх били без промаха. Прошедшая игра стала 12−1 в истории встрече «Краснодара» с «Уралом» в официальной игре (впервые в рамках Кубка России).