Москва, 1 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Центробанк РФ 1 марта 2017 года выпускает в обращение памятную серебряную монету (проба сплава 925) номиналом 3 рубля. Монета посвящена монастырю Сурб-Хач, который находится в Крыму, сообщается на сайте регулятора.

Www.cbr.ru Серебряная монета номиналом 3 рубля «Монастырь Сурб-Хач»

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение монастыря, вверху по окружности — надпись «Монастырь Сурб-Хач», слева в две строки — «Осн. в XIV в.», внизу в две строки — «Республика Крым».

Масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба сплава 925, каталожный № 5111—0357) серии «Памятники архитектуры России».

Монета из серии «Памятники архитектуры России имеет форму круга диаметром 39 мм. Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля 5 тыс. штук.

Выпускаемая монета принимается во всех видах платежей без всяких ограничений на территории России.