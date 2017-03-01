Рыбинск, Ярославская область, 1 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. 4 и 5 марта в Центре лыжного спорта «Демино» в Ярославской области состоится Х Традиционный международный Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet 2017. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Рыбинска. В марафоне примут участие лыжники из 50 регионов страны и 18 стран мира. Это представители России, Италии, Швейцарии, Белоруссии, Франции, Чехии, Эстонии, Казахстана, Германии, Австрии, Великобритании, Норвегии, Японии, Словакии, Греции, Канады, Новой Зеландии и США.

Rybinsk.ru Деминский марафон

В рамках марафона пройдут юниорские гонки на 10 и 15 километров, «серебряная» и «золотая» гонки на 25 и 50 километров для всех возрастов, а также специальный старт для самых юных лыжников от 4 до 9 лет — baby-марафон, протяжённостью один километр.

Для участия в гонке на 50 километров зарегистрировались две с половиной тысячи человек.

«Среди стартующих известные имена членов Русской марафонской команды: победитель Деминского лыжного марафона — 2015, член сборной команды России по лыжным гонкам, двукратный победитель Универсиады 2009 года Сергей Турышев, победительница Деминского лыжного марафона 2016, четырехкратная победительница Универсиад Ольга Рочева, серебряный призер Деминского лыжного марафона 2016, член сборной команды России по лыжным гонкам, многократный победитель и призер Универсиад Рауль Шакирзянов, член сборной команды России по лыжным гонкам, победитель Универсиады 2009 года Константин Главатских, член сборной команды России по лыжным гонкам, чемпион России в мужской эстафете Александр Уткин, чемпионка России по лыжным гонкам в спринте Виктория Мелина. Николай Болотов, победитель гонки на 25 км классическим стилем Деминского лыжного марафона 2016, вновь постарается повторить свой успех в полумарафоне. Возглавит Русскую марафонскую команду Василий Рочев, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Среди почетных гостей Ростех Деминского марафона четырехкратный Олимпийский чемпион Николай Зимятов, трехкратный призер Олимпийский игр Александр Завьялов, участник Олимпийских игр в Ванкувере белорусский лыжник Алексей Иванов, президент серии лыжных марафонов России Russialoppet Георгий Кадыков, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов. Дети Алексея Петухова примут участие в baby-марафоне.