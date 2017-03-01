Омск, 1 марта, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Омичи обсуждают снимок, на котором изображена застрявшая в снегу машина скорой помощи.

Скриншот с группы Regik55. vk.com Машина скорой помощи застряла в снежной каше

Фотография с застрявшей машиной появилась на странице Regik55 в соцсети «ВКонтакте». В подписи под фото говорится, что скорая застряла в дворовом проезде между домами №65 и 67 по улице Энергетиков. По словам местных жителей, в этом месте ежедневно буксуют десятки автомобилей, и даже пешеходы передвигаются с трудом. Несколько пользователей в комментариях указали, что в этом месте действительно часто застревают автомобили, однако проблема до сих пор не решена.

Главный врач Омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что толстый слой снега на дорогах является серьезной помехой для работы скорой: «Когда этот снег становится мокрым и тает, проезд затруднен. Но преимущественно речь идет о дачных участках и частном секторе».

По его словам, проблема решается совместно с сотрудниками МЧС. «Такая ситуация характерна для аномального количество снега. В прошлом году мы ездили более-менее нормально. А в этом приходится бороться с такими трудностями. К счастью, пока это не привело к трагедии. Но в любом случае вредя доезда до места вызова затягивается. Когда машину приходится извлекать из снега, это позитивно на нашей работе не сказывается. Добавлю, что в последние дни из города вывозится много снега, работа идет, и мы это видим и ощущаем. В этом году снег начал таять очень рано, уже в конце февраля, для Сибири это редкость. И если асфальтовые дороги чистые, то около дачных участков проблемы возникают», — подытожил Максим Стуканов.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, с ноября 2016 года по 20 февраля сумма выпавших на территории Омской области осадков составила 63,7−133 мм, это 86−132 процента от нормы. По словам начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталии Криворучко, весна, по предварительным оценкам, будет многоводной. По предварительному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в марте ожидается выше климатической нормы на 1,5 — 3 градуса. В третьей декаде дневная температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Количество осадков также будет больше нормы.

Между тем, как рассказали ИА REGNUM в мэрии Омска, сезонные работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети и выполнению противопаводковых мероприятий продолжаются. С территории города на специализированные полигоны с октября по конец февраля было вывезено более 542 000 кубометров снега. Ежедневно используется порядка 350 единиц специализированной дорожной техники: самосвалы, автогрейдеры, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и так далее.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, не только обильный тающий снег может послужить препятствием в работе скорой помощи. Серьезной помехой могут стать и автомобили, в большом количестве припаркованные во дворах. По словам Максима Стуканова, на сегодняшний день такая проблема действительно существует, особенно это касается спальных районов, где машинам скорой помощи достаточно тяжело припарковаться к подъезду, из которого непосредственно поступил вызов.