Запорожье, Украина, 1 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Портрет В. И. Ленина. 1934

Депутаты Запорожья отказались продавать демонтированный памятник Ленину, передает «Радио Свобода».

Решение о продаже памятника Ленину было представлено на очередной сессии Запорожского городского совета. Причиной для продажи были названы расходы, связанные с хранением скульптуры, «которые в настоящее время не имеют смысла». Доводом для продажи стало пополнение бюджета города. Однако депутаты не поддержали эту идею — «за» проголосовал только 21 депутат из 58 присутствующих.

Ранее глава Запорожья объявил о проведении в марте общественных обсуждений будущей судьбы памятника. В работе комиссии, где будут проводиться слушания, будут участвовать «и студенческая молодежь, и ветеранские организации, и трудовые коллективы предприятий».

Результаты проведенных слушаний будут представлены на рассмотрение депутатов.

Напомним, что в связи с кризисом на Украине, начавшемся в 2014 году, повсюду в стране стали демонтировать памятники, напоминавшие о советском прошлом Украины. В особенности вандализму подверглись многочисленные памятники В. И. Ленину.

В Запорожье памятник Ленину был демонтирован в марте 2016 года и до сих пор находится на хранении коммунального предприятия «Водоканал».