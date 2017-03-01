Веллингтон, 1 марта, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Останки ископаемого пингвина, жившего 60 миллионов лет назад, обнаружены в Новой Зеландии. Найденная птица гораздо крупнее своих современных сородичей, пишет журнал The Science of Nature.

derdento Пингвин

Палеонтологи нашли останки птицы на берегу реки Вайпара (провинция Кентербери, Новая Зеландия). Материал был отправлен на анализ, установивший возраст животного — пингвин жил в эпоху палеоцена.

Это стало открытием, поскольку раньше считалось, что первые виды пингвинов (Crossvallia unienwillia) появились не раньше 59 миллионов лет назад.

Палеонтологов впечатлили размеры птиц, достигавших полутора метров в высоту. Современные птицы из этого рода — не выше 1,2 метра.

Соответственно, птицы были массивнее современных: некоторые — до 100 кг. Ещё одной особенностью пингвинов палеоцена является более длинный и острый клюв.

Учёные сделали выводы, согласно которым в ходе эволюции пингвины измельчали. Самые крупные обитали на Земле только на ранних этапах эволюции.

Также палеонтологи полагают, что видов пингвинов было больше, чем до сих пор считалось. Не исключено, что первые из них возникли ещё в период существования динозавров.