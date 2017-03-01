Астана, 1 марта, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Посол Республики Казахстан в Польше Алтай Абибуллаев освобождён от должности. Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщает 1 марта газета «Казахстанская правда».

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«Указом главы государства Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Польша», — говорится в сообщении.

Ранее газета, ссылаясь на пресс-службу главы государства, сообщала о том, что в ходе заседания комиссии при президенте Казахстана по вопросам противодействия коррупции рассматривался вопрос о привлечении Абибуллаева к дисциплинарной ответственности.

Поводом стало нарушение дипломатом законодательства о государственной службе. Комиссия приняла решение внести на имя президента страны «рекомендации по наложению на Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии».

В разные годы Алтай Абибуллаев являлся советником-посланником посольства Казахстана в Австрии, временным поверенным в делах Казахстана в Хорватии, был официальным представителем Службы центральных коммуникаций и заместителем председателя республиканского агентства по связи и информации.

В апреле 2015 года Абибуллаев был назначен послом по особым поручениям, официальным представителем министерства иностранных дел Казахстана.