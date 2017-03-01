Варшава, 1 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В Польше сегодня, 1 марта, стартовал масштабный автопробег «Дороги памяти», призванный сохранить историческую память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Организатором проекта выступила НКО из Калининграда «Русское братство», выигравшая грант Национального благотворительного фонда России.

Кладбище советских воинов в Польше

В автопробеге участвует около 30 российских блогеров, общественников, руководителей клубов военно-исторической реконструкции. Есть и иностранный участник — финский правозащитник Йохан Бекман. Маршрут пролегает по восточной части Польши — 1 марта участники рейда посетят Ольштын, далее — Варшаву, Кельце, Краков, Жешув, Люблин, Белосток, Одринкии. Завершится мероприятие 5 марта в Сувалках.

«Дороги памяти» следуют по территории Польши уже второй раз. В прошлом году блогеры посетили западную часть республики, почтив память красноармейцев — освободителей Польши от немецко-фашистских оккупантов в Катовице, Легнице, Щецине, Гданьске.

«Скажу честно, в первую поездку я толком ничего не знал, считал большинство поляков националистами, ненавидящими русских, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM блогер «Живого журнала» Виталий Рагулин, представляющий также Всероссийскую общественную организацию ветеранов боевых действий «Боевое братство». — Но после поездки у меня, конечно, изменилось отношение к польскому народу».

По мнению блогера, «также поменяли свои взгляды и мои читатели, которые мне доверяют».

«Наш проект направлен на сохранение дружбы между народами и исторической памяти о подвиге солдат, победивших фашизм», — сообщил ИА REGNUM организатор автопробега, секретарь комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко.

По его словам, «после подобной поездки прошлого года мы увидели, что у поляков нет однозначного желания расправляться с собственной историей подобным образом».

«Мы узнали, что у нас есть много друзей, что у нас есть много общего, и нам есть, о чем говорить и что вместе делать. И — самое главное — мы убедились, что никто не забыт, ничто не забыто и впредь забыто не будет».

На всём пути следования — к памятникам советским воинам и на мемориальных кладбищах — россияне возложат цветы, венки, зажгут поминальные свечи. В рамках поездки в Варшаве также запланирован общественный форум на тему «Сохранение исторической памяти для предотвращения новой войны», а также показ документального фильма «Криптомнезия. Убить прошлое», снятого по итогам первого автопробега в мае 2016 года.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что также следует в автобусе с блогерами и общественниками и в течение следующих пяти дней будет информировать читателей о развитии событий.