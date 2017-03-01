Черкесск, 1 марта, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Новый тепличный комплекс в ближайшем будущем может быть построен в Карачаево-Черкесии бизнесменами из Голландии. Под него будет выделено 10 гектаров земли в Зеленчукском районе республики. В теплицах будут выращивать овощи, ягоды, зелень и цветы.

LaraHughes Теплица

Меморандум о намерениях с голландской фирмой подписал в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе главы и правительства региона. От имени голландской стороны подпись под документом поставил генеральный директор компании BOM Russia B.V. Асименос Васос.

Для работы в теплицах по голландским технологиям потребуется специальная подготовка. В силу этого была достигнута договоренность, что иностранные партнеры возьмут на себя вопросы обучения студентов и агрономов по стандартам, которые практикуются в Нидерландах.

Напомним, в Карачаево-Черкесии в 1980 году был построен крупнейший в России и Европе тепличный комплекс по выращиванию овощей площадью 144 га. Долгие годы им владело правительство столицы и управлял Банк Москвы. Несколько лет назад предприятие стало собственностью ВТБ, пишет «Агроинвестор».

В 2015 году, по данным издания, владельцем тепличного комплекса стала АФК «Система». Новый владелец планирует вложить до 15 млрд рублей в модернизацию «Южного». Его реконструкция и более эффективное использование обеспечит поставку высококачественной и экологически чистой продукции на российский рынок.