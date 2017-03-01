Донецк, 1 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В Донецке задержана женщина по подозрению в связях со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба министерства госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

По данным правоохранителей, женщина 1965 года рождения была завербована сотрудниками СБУ в августе 2016 года при проезде блокпоста киевских силовиков в городе Марьинка. Она подозревается в том, что собирала и передавала СБУ информацию об ополченцах.

В частности женщина могла передать украинским спецслужбам данные о местах дислокации воинских частей ДНР, а также важных объектах инфраструктуры Донецка. Работала подозреваемая электромонтёром ПАО «ДТЭК», что позволяло ей получать доступ в дома и квартиры военнослужащих ДНР и на территории промышленных и коммунальных предприятий.

Полученную информацию сотрудники СБУ применяли для «планирования и организации диверсионно-террористической деятельности на территории ДНР», сообщили в МГБ ДНР.

Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье «Государственная измена».