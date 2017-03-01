Москва, 1 марта, 2017, 09:07 — ИА Регнум. В России по состоянию на конец февраля 2017 года количество потенциальных банкротов достигло 689,7 тыс. человек, увеличившись за 6 месяцев на 10,9% (на начало сентября 2016 года — 621,9 тыс. человек). При этом средний возраст должника вырос на 5,5 лет и составил 43,2 года ( на 01.09.2016 — 37,8 лет). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

William Ross Банкрот

Под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, формально подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц (просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов).

В структуре потенциальных банкротов самую большую долю, по-прежнему, занимают граждане экономически активного возраста в диапазоне от 30 до 50 лет (30−39 лет — 32,5% и 40−49 лет — 30,76%). Наименьшие доли в структуре приходятся на самых «молодых» и «пожилых» должников: менее 25 лет — 0,6% и старше 65 лет — 0,8% от общего количества потенциальных банкротов.

При этом обращает на себя внимание, что в структуре должников сокращается доля самых молодых заемщиков в возрасте до 30 лет. Вместе с тем, самый высокий рост доли демонстрируют граждане старше 50 лет.

Самые «возрастные» потенциальные банкроты живут в Камчатском крае (средний возраст — 45,7 лет), Карачаево-Черкессии (45,1 лет), Калининградской области (44,4 года), а также в Приморском крае и Чеченской Республике (по 44,2 года).

В свою очередь наиболее «молодые» граждане, подпадающие под действие закона о банкротстве, зафиксированы в Республиках Дагестан (41,4 года) и Северная Осетия — Алания (41,5 года), а также в Мордовии (41,9 года) и Башкирии (42,1 года).