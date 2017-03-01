Москва, 1 марта, 2017, 09:02 — ИА Регнум.



klimkin Читатели в библиотеке

20 февраля в пресс-центре Информационного агентства REGNUM прошел круглый стол «Какие библиотеки нужны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ». Поводом к круглому столу послужила инициатива объединения двух национальных библиотек — Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки, вызвавшая сильную негативную реакцию со стороны деятелей культуры, политических и общественных деятелей, представителей библиотечной науки и практики, ученых, педагогов, читателей этих библиотек из разных регионов страны.

Ситуация с РГБ и РНБ актуализировала широкий спектр проблем, характеризующих современное состояние библиотечного дела в стране: закрытие и перепрофилирование библиотек на местах, катастрофическое состояние комплектования и материально-технической базы, резкое сокращение научных и специализированных подразделений в библиотеках, негативные тенденции в самой библиотечной науке, деградация системы подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров.

Остро встали вопросы о пагубности «диктата учредителей» как основном методе модернизации библиотечной сферы России, о необходимости повышения роли библиотечных ассоциаций в принятии стратегических решений, связанных с реализацией «Основ государственной культурной политики».

В круглом столе приняли участие: профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор педагогических наук А.В. Соколов; главный научный сотрудник Научного центра исследований книжной культуры РАН, профессор, доктор педагогических наук Ю.Н. Столяров; профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского государственного лингвистического университета, доктор педагогических наук А.М. Мазурицкий; директор Российской книжной палаты-филиала ИТАР-ТАСС Е.Б. Ногина; президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», кандидат педагогических наук Е.И. Кузьмин; вице-президент Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук С.Д. Бакейкин; генеральный директор Национального информационно-библиотечного Центра ЛИБНЕТ, кандидат физико-математических наук Б.Р. Логинов; старший научный сотрудник научно-образовательного центра «АПРИКТ», кандидат педагогических наук Т.Я. Кузнецова; ответственный редактор журнала «Библиотечное дело», кандидат педагогических наук С.Г. Матлина; главный редактор журнала «Современная библиотека» Л.А. Казаченкова; генеральный директор издательской группы «ГРАНД-ФАИР» и межрегионального библиотечного коллектора Р.Г. Саразетдинов; главный научный сотрудник РГБ, доктор педагогических наук Н.П. Игумнова; ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН, доктор филологических наук, писатель Е.Г. Водолазкин; ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук А.Г. Гачева; писатель, вице-президент Русского ПЕН-центра Б.Т. Евсеев.

Участники круглого стола по итогам обсуждения констатируют:

1. Существование в такой великой стране, как Россия, двух национальных библиотек — непреложный исторический факт. Каждому образованному человеку нашей страны и всего мира хорошо известен уникальный вклад этих прославленных учреждений в развитие мировой и отечественной культуры. Национальные библиотеки России как особо ценные объекты культурного наследия страны охраняются Законодательством Российской Федерации. Нужны программы их поддержки и модернизации, разработка инновационных путей развития при бережном сохранении культурных и научных традиций. Вопрос об объединении в единую организацию этих крупнейших хранилищ памяти и знаний, особо ценных объектов культурного наследия России должен быть закрыт раз и навсегда. Ни в какой форме административное слияние РГБ и РНБ недопустимо. Вопрос об интеграции их информационных ресурсов должен быть всесторонне изучен и обсужден.

2. Попытка «кулуарного» объединения крупнейших национальных библиотек является наглядной иллюстрацией того, что в последние годы принятие решений, судьбоносных для библиотечного дела страны, происходит без надлежащей экспертизы и обсуждения культурной, научной и библиотечной общественностью. Негативно сказывается на состоянии библиотечной сферы административно-командный стиль руководства, практикуемый в последнее время министерством культуры Российской Федерации и отдельными региональными органами власти. Неприемлемо их нежелание вести диалог с библиотечным сообществом России. Случаи принятия репрессивных мер к тем, кто оспаривает разрушительные решения, должны пресекаться вышестоящими органами власти.

3. Формирование Национальной электронной библиотеки — НЭБ (крупнейшего и важнейшего для страны проекта) — осуществляется без всестороннего профессионального обсуждения, в отсутствие научно обоснованной концепции ее развития.

4. Министерство культуры не реагирует на очевидные негативные тенденции, хотя проведенный в 2015 году Счетной палатой аудит состояния системы библиотечного обслуживания населения выявил, что только за последние три года страна потеряла около 2000 библиотек. Анализ трансформаций сети общедоступных библиотек демонстрирует хаотичность изменений, которые характерны для всех регионов. В докладе министерства культуры Российской Федерации правительству Российской Федерации в ноябре 2016 года не были предложены меры по исправлению сложившейся ситуации, она даже не получила должного отражения на заседании правительства.

5. Игнорирование замечаний специалистов при подготовке изменений в «Закон об обязательном экземпляре документов», связанных с реалиями сегодняшнего дня в издательской деятельности (увеличение объема электронных изданий, появление новых технологий типа «Печать по требованию», количественный рост малотиражных изданий) привело к тому, что все эти издания, большую часть которых составляет научная литература, практически не попадают в систему обязательного экземпляра, а значит не доступны читателям библиотек. Подобная ситуация, если ее не исправить, обернется в будущем существенными лакунами в национальном книжном наследии, создаст затруднения для развития фундаментальных научных исследований.

6. В «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» не нашли отражения важнейшие положения утвержденных Указом Президента Российской Федерации «Основ государственной культурной политики», где ясно говорится о необходимости «принятия мер по возрождению интереса к чтению», «расширению доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России», и где поставлена задача «сохранения библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, принятия мер по модернизации их деятельности». В части, касающейся перспектив развития культуры, из «Стратегии» исчезло само понятие «библиотека». До сих пор отсутствует утвержденная государством Концепция развития библиотечного дела на перспективу.

7. Без обсуждения перспектив развития библиотечной сферы происходит фактическое преобразование библиотек в некие «учреждения культуры нового типа», передача ряда библиотек в культурно-досуговые организации, в которых сводится на «нет» главная составляющая их деятельности по поддержке чтения и развитию книжной культуры. В новом типовом уставе публичная библиотека города Москвы объявляется «учреждением библиотечного типа с функциями культурно-досугового центра». Московский городской библиотечный центр преобразован в Дирекцию по развитию культурных центров. Годовые контракты руководителей включают пункт о недопустимости публичной критики действий вышестоящего руководства, что превращает директоров библиотек в марионеток, вынужденных беспрекословно исполнять волю своего начальства.

8. Распоряжением правительства от 26 января 2017 года без какой-либо практической апробации утверждены новые социальные нормативы по обеспеченности населения организациями культуры. Негативные последствия в случае их массового применения будут наблюдаться во всех субъектах Российской Федерации, на всех административно-территориальных уровнях. Более 30 процентов муниципальных библиотек в стране (прежде всего на селе) могут быть «законно» ликвидированы.

9. Удовлетворение актуального читательского спроса становится невозможным вследствие недостаточного финансирования комплектования фондов общедоступных библиотек. Во множество муниципальных библиотек новая литература вообще не поступает. Создание Национальной электронной библиотеки и точек доступа к ней не может заменить обращение граждан к традиционным печатным документам (книги, журналы, газеты, ноты, карты и т.д.) в существующих библиотеках.

10. Наносится ущерб научному статусу национальных библиотек. В Российской государственной библиотеке в 2015 году был уничтожен ряд научных и специализированных отделов — библиотековедения, библиографоведения, книги и чтения, Научно-информационный центр по культуре и искусству, Отдел русского зарубежья и др. Это является прямым нарушением Закона о библиотечном деле, в котором сказано: «Национальные библиотеки Российской Федерации <…> являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, методическими, научно-информационными и культурными центрами федерального значения; участвуют в разработке и реализации федеральной политики в области библиотечного дела».

11. В вузах культуры, техникумах и колледжах культуры сокращается прием абитуриентов на специальность «библиотечно-информационная деятельность», упраздняются библиотечные факультеты.

12. Все эти серьезные проблемы связаны с отсутствием научно обоснованной библиотечной политики министерства культуры Российской Федерации и крайней неэффективностью системы управления библиотечным делом страны.

Участники круглого стола решили:

1. Просить Государственную думу и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, правительство Российской Федерации дать оценку инициативе объединения Российской государственной и Российской национальной библиотек.

2. Рекомендовать министерству культуры Российской Федерации в сотрудничестве с Российской библиотечной ассоциацией (РБА) и другими библиотечными ассоциациями, Российской академией наук, издательским и педагогическим сообществом разработать комплексную программу развития национальных библиотек, уделив особое внимание развитию не только электронных ресурсов, но и всего их библиотечно-информационного, мемориального и научного комплекса.

3. Обратиться к правительству Российской Федерации и президенту Российской Федерации с просьбой отменить пагубное решение о строительстве нового здания Российской государственной библиотеки в поселке Коммунарка, в отрыве от комплекса главных зданий РГБ, вернуться к вопросу о необходимости выделения РГБ подобающего ее статусу места для строительства в историческом центре города Москвы и удобного в плане транспортной доступности. Достаточно негативного опыта расположения подразделений РГБ в Химках.

4. Просить администрацию президента Российской Федерации провести всестороннюю независимую ревизию деятельности министерства культуры Российской Федерации в сфере управления библиотечным делом, включая комплекс мероприятий по формированию Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

5. Доработать Закон об обязательном экземпляре документов с учетом замечаний специалистов и широким обсуждением всеми заинтересованными лицами.

6. Предложить Российской библиотечной ассоциации разработать концепцию общественно-государственного партнерства в целях оптимизации организационно-правовых форм взаимодействия министерства культуры Российской Федерации с профессиональными общественными объединениями и иными негосударственными организациями, установления их статуса, функций и полномочий.

7. Инициировать проведение мониторинга и анализа процесса перепрофилирования общедоступных библиотек в культурно-досуговые центры. Обратить внимание министерства культуры Российской Федерации, региональных органов власти, библиотечных обществ и ассоциаций на необходимость соблюдения баланса в развитии библиотек между информационной, образовательной, мемориальной и культурно-досуговой функциями.

8. Обратить внимание министерства культуры, региональных органов власти на необходимость полноценного комплектования библиотек, финансовой поддержки муниципальных библиотек из средств федерального бюджета, организации взаимодействия с системой книгораспространения в Российской Федерации.

9. Поставить перед министерством культуры Российской Федерации вопрос о необходимости восстановления функционирования Национальной службы развития системы форматов RUSMARC и развитии Сводного электронного каталога библиотек России.

10. Настаивать на необходимости восстановления в национальных библиотеках научных структурных подразделений, справочно-библиографических служб.

11. Предложить министерству культуры Российской Федерации провести анализ кадровой ситуации в библиотеках России и на его основе сформировать государственный заказ на подготовку и повышение квалификации специалистов библиотечного дела в учебных заведениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

12. Обратиться к руководству РНБ с настоятельным требованием восстановить в должности главного библиографа Т.Э. Шумилову.

13. Предложить РБА совместно с региональными библиотечными обществами и ассоциациями начать работу по подготовке Всероссийского библиотечно-библиографического съезда, который будет посвящен всестороннему обсуждению накопившихся проблем и разработке путей выхода библиотечной отрасли России из системного кризиса. Для проведения этого съезда целесообразно использовать возможности Санкт-Петербургского культурного форума.

14. Направить решения круглого стола в Государственную думу Российской Федерации, администрацию президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, руководству РБА и других библиотечных ассоциаций, руководству Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и других федеральных библиотек.