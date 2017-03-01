Москва, 1 марта, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил бойкотировать песенный конкурс «Евровидение-2017», который пройдёт на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Федя Кузнецов Евровидение

Милонов обратился с призывом к Константину Эрнсту — гендиректору Первого канала — отказаться от трансляции 62-го «Евровидения». По его мнению, на конкурс не следует ехать российским исполнителям.

«Участие наших артистов в данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»!» — сказал он.

Милонов подчеркнул, что певцам из России на Украине не рады, поскольку у власти в Киеве находятся фанатичные русофобы, цель которых «уничтожить всё самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 62-й конкурс «Евровидение» состоится в Киеве в мае. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финальные выступления — 13 мая.

Ежегодное мероприятие пройдёт на Украине, поскольку в на 61-м «Евровидении» победила украинская певица Джамала с песней «1944».