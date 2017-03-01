Пекин, 1 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Государственным статистическим управлением КНР, по итогам февраля 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе увеличился еще на 0,3 пункта по сравнению с январем и составил 51,6.

PublicDomainPictures Экономика Китая

В заявлении статистического управления отмечается, что производственная активность крупных и малых предприятий продолжает незначительно снижаться на фоне роста среднего бизнеса, пишет «Жэньминь жибао».

Непроизводственный сектор национальной экономики Китая вновь продемонстрировал рост. Индексы количества новых заказов, предпринимательских оценок и ожиданий, закупочных и розничных цен в очередной раз увеличились.

По прогнозам китайских экономистов рейтинг PMI продолжит превышать отметку в 51 пункт еще как минимум 5 месяцев, после чего может начаться незначительный спад.

Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам первого месяца 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе китайской экономики продемонстрировал отрицательную динамику снизившись на 0,1 пункта до отметки 51,3.