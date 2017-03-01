Южно-Сахалинск, 1 марта, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе визита на Сахалин посетил Корсаковский городской округ — чемпион по количеству выделенных бесплатных гектаров. После беседы с получателями земель чиновник поручил региональным властям разработать механизмы материальной поддержки для всех желающих получить участки на Сахалине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Сахалинская область входит сегодня в тройку регионов — лидеров по количеству выделенных гектаров.

Согласно данным Федеральной информационной системы «На Дальний Восток», получить бесплатную землю на Сахалине и Курилах готовы 67 тысяч россиян, причем, не только дальневосточников, — сообщило ИА Сахалининфо.

В администрации Корсакова полпред лично пообщался с получателями гектаров и даже сам вручил 6 договоров. Юрий Трутнев отругал местных чиновников за отсутствие наглядной агитации, а затем призвал «небедную власть» «помочь освоителям новых земель льготными деньгами»:

«На федеральном уровне сделали кредит под 8,5%, в Магадане каждому, получившему гектар, один предприниматель 30 тысяч рублей передает на развитие. А у вас область небедная. Можно субсидировать, можно еще как-то поддержать. Но нужно что-то делать».

Вообще, по мнению Юрия Трутнева, дальневосточные гектары в перспективе могут вырасти в новые города. Об этом полпред заявил на инвестиционном форуме в Сочи: «Дальневосточные гектары в перспективе могут стать основой для появления новых населенных пунктов».

Трутнев также добавил, что очень хотел бы появления новых городов на Дальнем Востоке.

Правда, на это заявление полпреда сахалинские соцсети отреагировали скептически. Один из комментаторов в частности, написал: «Напомнило бородатый анекдот про цыгана, который, глядя на своих чумазых ребятишек, размышляет: «То ли этих отмыть, то ли новых родить?».

Возможно, скепсис сахалинцев вызван тем, что пока полпред мечтает о новых городах, те, что уже есть, приходят в упадок?

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Общее мнение жителей островного региона, которое все чаще звучит и в социальных сетях, и в СМИ: гектары, конечно, хорошо, но неплохо было бы отремонтировать то, что уже построено.

Сахалинцы чаще всего критикуют власть именно за то, что в 21 веке жители одного из самых бюджетообеспеченных регионов страны все еще живут в аварийных бараках.

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ИА REGNUM сообщало, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев находится с рабочим визитом на Сахалине. Одним из главных вопросов визита заявлена ситуация с переселением граждан из аварийного жилья.