Вашингтон, 1 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Конгрессе США прошло голосование по проекту резолюции, предполагающему требование у Минюста документов о «связях Трампа с Россией». Представители Республиканской партии отложили документ, предложенный демократами, свидетельствуют итоги голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«За» резолюцию проголосовали 16 демократов, «против» — 18 республиканцев. Документ на голосование в Юридический комитет палаты представителей внес демократ Джеррольд Надлер.

Предполагалось, что министерство юстиции предоставит Конгрессу документы по уголовным или контрразведывательным расследованиям против окружения президента США Дональда Трампа или сотрудников Белого дома.

Ранее Белый дом и спецслужбы опровергли сообщения СМИ о том, что высшие советники президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании находились в постоянном контакте с лицами, связанными с российскими спецслужбами.

Москва неоднократно опровергала подобные связи, равно как и свое вмешательство в процесс президентских выборов в США.

Сообщения СМИ о «постоянном общении» представителей штаба Трампа с российской разведкой Кремль также отвергал.