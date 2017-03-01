Москва, 1 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Котировки марки Brent снижаются. Внутридневной минимум 28 февраля был отмечен на уровне 55,75. И это на фоне слухов о том, что Саудовская Аравия хочет роста цен до 60 долларов в 2017 году. Но, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, рынок всерьез опасается роста запасов в США.

Schmucki Нефть

«Нефть Brent по-прежнему не в силах преодолеть уровень 57 и стабильно торгуется под этой отметкой. Это не способствует проявлению активности инвесторов на российском рынке», — считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Сегодня, 1 марта, будут опубликованы данные от Минэнерго США. Если показатель вырастет, Brent снова может продолжить снижение, нацеливаясь на отметку 54,70», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть слабо поднимаются 1 марта в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю. Стоимость нефти марки Brent увеличилась на $0,11 (0,19%) — до $56,62 за баррель. Цена на нефть WTI поднялась к этому времени на $0,05 (0,09%) — до $54,06 за баррель.