«Рубль нацелился на падение»
Москва, 1 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Рубль падает вслед за нефтью. Котировки пары USD/RUB поднялись в район уровня 58,25. Помимо падения цен на нефть давление на рубль оказывает и завершение налогового периода, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Кроме того, рынок получил довольно агрессивные комментарии от голосующего представителя ФРС США Каплана на тему монетарной политики. И это явно не идет на пользу рискованным активам. Учитывая, что у нефти могут появиться дополнительные основания для падения. Трамп не поддержал доллар своим выступлением в Конгрессе, рубль остался под давлением», — отметила Рогова.
«Первичной целью роста пары USD/RUB пока остается отметка 58,60», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро, они растут второй день подряд. Доллар вырос на 2,56 копейки и составил 57,9627 рубля. Евро прибавил 13,14 копейки и подорожал до 61,3883 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, составила 59,5042 рубля, она выросла на 7,32 копейки.