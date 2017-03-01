Москва, 1 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Рубль падает вслед за нефтью. Котировки пары USD/RUB поднялись в район уровня 58,25. Помимо падения цен на нефть давление на рубль оказывает и завершение налогового периода, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, рынок получил довольно агрессивные комментарии от голосующего представителя ФРС США Каплана на тему монетарной политики. И это явно не идет на пользу рискованным активам. Учитывая, что у нефти могут появиться дополнительные основания для падения. Трамп не поддержал доллар своим выступлением в Конгрессе, рубль остался под давлением», — отметила Рогова.

«Первичной целью роста пары USD/RUB пока остается отметка 58,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро, они растут второй день подряд. Доллар вырос на 2,56 копейки и составил 57,9627 рубля. Евро прибавил 13,14 копейки и подорожал до 61,3883 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, составила 59,5042 рубля, она выросла на 7,32 копейки.