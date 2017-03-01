Вашингтон, 1 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Мини-спутник IceCube, созданный в Центре космических полётов им. Годдарда (город Гринбелт, штат Мэриленд, США), будет 19 марта отправлен на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе NASA.

GuillaumePreat Космос. Орбита

Отправку осуществит компания Orbital ATK (США). Пуск произойдёт в штате Флорида — на базе ВВС США на мысе Канаверал.

Комментируя изготовление экспериментального мини-спутника, руководитель проекта Том Джонсон отметил, что идёт постоянное усовершенствование технологий разработки мини-спутников.

«Сейчас они позволяют снижать габариты и вес этих аппаратов без урона для их возможностей», — сказал он.

Джонсон озвучил габариты IceCube: масса 4,5 кг, длина и ширина — десять сантиметров, высота — 30 см. Это компактный и при том полноценный космический аппарат.

IceCube оснащён системой определения положения в трёхмерном пространстве. На спутнике установлены разворачивающиеся панели солнечных батарей и антенная связь.

Когда спутник достигнет МКС, его разработчики три недели будут тестировать аппарат — для проверки возможности запустить его в полёт на орбиту.