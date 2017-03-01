Киев, 1 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Стена на границе с Россией и новое экономическое чудо — это один из возможных путей для Украины, заявил депутат Верховной Рады от партии «Национальный фронт» Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

По мнению Геращенко, Украина «может вернуть Крым и территории Донбасса» через много лет. Для этого Украина должна построить стену на границе с республиками с Россией и совершить «экономическое чудо» по примеру Германии и Южной Кореи.

При этом депутат отметил, что есть и второй путь — это путь переговоров с Россией.

Также Геращенко заявил, что «для экономики Украины нехорошо», когда украинские предприятия находятся на неподконтрольных территориях.

Напомним, что идею о строительстве стены на границе с Россией начал реализовывать Арсений Яценюк в 2014 году. Однако из-за экономического кризиса на Украине проект не был завершен, а в 2016 году началось расследование о растрате бюджетных средств.