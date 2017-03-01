Пекин, 1 марта, 2017, 08:33 — ИА Регнум. ЦБ КНР вновь ослабляет национальную валюту страны. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 1 марта паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,8798 юаня за доллар. Таким образом, в первый день весны национальная валюта США «отыграла» у юаня 48 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Власти страны продолжают объяснять скачки курса юаня к доллару США проводимой с 2015 г. масштабной финансовой реформой и экономической деятельностью третьих стран.

Несмотря на стремительное ослабление юаня, начавшееся еще в октябре 2016 г., власти КНР оптимистично смотрят на будущее юаня и национальной экономики, пишет «Сина синьвэнь».

Оптимизм своих китайских коллег не разделяют экономисты из Европы и США, отмечающие, что Китай находится на грани экономической катастрофы.

Теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая, привела к тому, что за последний год юань «подешевел» к доллару США почти на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 28 февраля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8750, таким образом ЦБ КНР укрепил национальную валюту на 64 базисных пункта.