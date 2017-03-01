Москва, 1 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 февраля завершились ростом цен на нефть марки Brent на 1,05%. За февраль баррель Brent подорожал на 1,6%. Несмотря на постоянные попытки продавцов опустить цену ниже $55, она быстро возвращается к уровню $56,50, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

В ходе европейских торгов цена снижалась до $55,60. От нижней границы диапазона, который формируется с начала года, цена восстановилась до $56,60. Перед выступлением Дональда Трампа в Конгрессе участники рынка проигнорировали опубликованный отчет от Американского института нефти (API).

Согласно последним данным, запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина за неделю выросли на 1,84 млн баррелей, запасы дистиллята снизились на 3,73 млн баррелей. Аналогичный отчет сегодня опубликует Минэнерго США.

Сегодня, 1 марта, баррель Brent стоит $56,63 (+0,22%). Если нефть не подешевела на данных API, то вряд ли подешевеет на данных от Минэнерго США. Техническая картина на часовом периоде указывает на повышение котировок до уровня $57,11 к концу дня. Перед ростом возможно снижение до $56,25.