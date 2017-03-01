Москва, 1 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Торги на валютном рынке 28 февраля открылись снижением по доллару и евро. На фоне роста цен на нефть марки Brent до $56,62 курс доллара снижался до 57,83 руб., курс евро — до 61,21 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Неспособность цены продвинуться к уровню $57 за баррель спровоцировала покупателей закрывать длинные позиции, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. После повышения нефтяных котировок на 1,40% нефть подешевела на 1,8% до $55,60. Курс доллара вырос до 58,51 руб., курс — до 62,13 руб.

Поскольку нефть находится в боковом тренде с начала года, трейдеры использовали нижнюю границу сужающегося диапазона (55,70) для открытия новых спекулятивных длинных позиций. К закрытию торговой сессии покупатели смогли отыграть большую часть понесенных потерь и вернуть цену к уровню $56,15.

Перед выступлением американского президента Дональда Трампа курс доллара от дневного максимума снизился до 58,29 руб., курс евро — до 61,77 руб. Курс доллара за месяц снизился на — 3,22%. Рубль против американской валюты закрывается ростом третий месяц подряд.

Сегодня, 1 марта, баррель Brent стоит $56,58 (+0,15%). Торги на Мосбирже откроются незначительным снижением по доллару США и евро. Поскольку нефть осталась торговаться выше $56,25 после публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти, то по курсу доллара ожидается снижение в район 57,87 руб., по евро — 61,25 руб.

Рубль потерял поддержку от налогового периода, но днём её получит от Минфина РФ. 1 марта ведомство на аукционах разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб. В речи Трампа не было деталей по налоговым реформам, поэтому доллар отступил, нефть подорожала.