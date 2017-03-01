Петропавловск-Камчатский, 1 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. На Камчатке, на которую продолжает влиять мощный циклон, пришедший к берегам полуострова 27 февраля со стороны Тихого океана, за двое суток влияния атмосферного вихря выпало 60% от месячной нормы осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном метеоцентре.

MMartin1202 Зима. Снег

Там отмечают, что основной удар циклона в ночь на 28 февраля и в ночь на 1 марта пришелся по Петропавловску-Камчатскому. Досталось также и другим муниципалитетам на юге края, в частности, крупнейшему району региона — Елизовскому, и городу подводников — Вилючинску. «В столице Камчатки выпало 25% от месячной нормы. В районах — от 20 до 60% от нормы. Сейчас погода нормализуется и завтра циклон прекратит полностью свое влияние», — говорят синоптики.

ИА REGNUM в мэрии Петропавловска сообщили, что за сутки с дорог города подрядчики вывезли 5 тыс. кубометров снега. «Работы по снегоочистке идут круглосуточно. Занято около 100 единиц техники», — говорят в администрации.

В МЧС сообщили, что никаких серьезных ЧС за время действия циклона не произошло. Но на Камчатке продолжает действовать предупреждение о лавинной опасности, поэтому людей просят воздержаться от похода в горы.