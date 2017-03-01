Волгоград, 1 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В Волгограде уже в ближайшие месяцы завершится строительство уникального подводного коллектора, который пройдет по дну реки Волга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 1 марта, на сегодня основной трубопровод, перекачивающий городские стоки на очистные сооружения острова Голодный, уже проложен. Начались работы по прокладке второй, резервной, нитки напорного коллектора.

Volgograd.ru Напорный коллектор

Старые коллекторы, по которым пока идёт весь объем сточных вод города-миллионника, исчерпали свой ресурс и запас прочности: сети были проложены более сорока лет назад. Они уже не отвечают потребностям Волгограда. Новые ветки коллектора, каждая протяженностью 1630 метров, не только обеспечат безаварийную работу систем водоотведения Волгограда, но и позволят размещать новые объектов инфраструктуры в центральной и северной частях областного центра.

Работы на обоих берегах реки уже завершены. Строители приступают к прокладке подводного дюкера протяженностью 1,2 тыс. метров. Сети укладываются на глубине до 15 метров в специальные траншеи, затем покрываются грунтом.

«Объект наиважнейший и наисложнейший. Сейчас мы строим много серьезных объектов, но строительство двух коллекторов мы производим впервые, после того, как они были сделаны в конце 60-х начале 70-х годов», — прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, побывавший накануне на объекте с инспекцией.

Прокладка второй нитки коллектора займет менее 30 дней. Затем подрядчику предстоит благоустроить территорию. Новый инфраструктурный объект, на возведение которого планируется направить почти 630 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов, будет сдан в эксплуатацию в 2017 году.

Volgograd.ru Проект строительства подводного перехода через Волгу напорных канализационных коллекторов

Как сообщало ИА REGNUM, строительство объекта ведется в рамках подготовки Волгоградской области к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего в городе планируется построить и реконструировать четыре объекта водоснабжения и водоотведения.

Добавим, что на сегодня в Волгограде уже выполнено почти 50% всех работ по строительству «Разгуляевского» коллектора. Строительство объекта подрядчик обещает завершить досрочно уже в III квартале 2017 года. Коллектор разбит на четыре участка, общая протяженность которых 4,946 км. Как отметили в компании «Концессии водоснабжения», коллектор «Разгуляевский» жизненно необходим для обеспечения перспективной застройки двух районов города — Центрального и Дзержинского. Помимо прочего, он позволит разгрузить старые, существующие с советских времен коллекторы на улице Хорошева и на улице Рихарда Зорге, которые на сегодняшний день значительно перегружены и не справляются с нагрузкой.