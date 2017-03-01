Киев, 1 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить очередной транш кредита Украине уже в марте 2017 г. Об этом заявил член Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман в эфире «Эспрессо.TV».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«Украина получит очередной транш МВФ, по нашим расчетам, в марте, — сказал банкир. — Вопрос заключается в том, что МВФ — это зеленый свет для других инвесторов».

При этом Фурман отметил, что на «руках жителей Украины» находятся десятки миллиардов долларов, которые нужно привлечь в банковскую систему страны.

«Надо депутатам, членам правительства и НБУ думать, каким образом привлечь этот ресурс в банковскую систему», — говорит банкир.

Напомним, что речь идет о четвертом транше для Украины в размере $1 млрд. Первый транш был выделен в 2015 г. размером в $5 млрд, второй — в том же году в размере $1,7 млрд. Третий транш Украина получила только спустя год — осенью 2016 г. размером в $1 млрд.

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