Якутск, 1 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В Якутии изменили закон «О выборах главы республики». Теперь списки наблюдателей нужно будет подавать за 3 дня до голосования, а членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса разрешат менять до пяти раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Политолог из республики Андрей Данилов полагает, что такие корректировки могут быть сделаны в соответствии со спущенным сверху распоряжением.

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«Может, спустили разнарядку принять такие законы, и в итоге примут соответствующий на федеральном. Как в случае с ЕГЭ — площадка для экспериментов. Какую-то лишнюю бюрократию добавили», — прокомментировал изменения Андрей Данилов. Но момент с возможностью замены члена комиссии с правом совещательного голоса он назвал полезным.

Так, согласно одобренному 28 февраля региональными парламентариями законопроекту, полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом, доверенным лицом кандидата и переданы другому лицу — и так до пяти раз. А к наблюдателям подход станет строже: их списки кандидаты должны будут подавать в участковые избиркомы не позднее, чем за 3 дня до дня выборов. Раньше наблюдателям было достаточно только предоставить направление в сам день выборов, напоминает политолог. «Заранее список подавать — это же вроде противоречит закону о выборах. На федеральном уровне требуется только направление. Зато членов комиссии с совещательным голосом удобно менять быстро».

В поправленном законе также прописали порядок пребывания на избирательном участке представителей СМИ. Для работы на выборах журналистам потребуется предварительно аккредитоваться в региональном избиркоме. Ещё один момент — если кандидат менял фамилию имя или отчество менее, чем за год до выборов, то его прежние данные всё равно будет указываться в бюллетене.